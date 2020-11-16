Adana milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti’den istifa etti

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Adana milletvekilinin istifası, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edilmesinden sonra geldi.

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Koncuk’un partisiyle ilgili tespitleri açıklamadan önce istifa gerekçesine ön koşul olan durumları açıkladı.

Koncuk, bunları belirttikten sonra İYİ Parti ile ilgili kendi tespitlerini paylaştı.

‘Kamuoyuna güven vermeyen, geçmiş ahlaki zafiyetleri bilinen, operasyonel siyaset simsarlarının’ partinin üst karar mekanizmalarında çok etkili olduklarını iddia eden milletvekili, bu isimlerin ısrarla ‘üst düzey görevlerde tutulduğunu’ öne sürdü ve şunları söyledi: “Bu konuda kamuoyuna güven verecek isimler partiden dışlanarak geleceğe dair birtakım ön hazırlıklar yapılmaktadır. Bu sebeple, İYİ Parti Genel Kurulu’nda yaşanılan kara liste ile tasfiye operasyonunun amacı cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP için büyük handikap olan, yüzde 51 baraj şartından ayrı düşünülemez.”

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İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağlantısının kalmadığını ifade eden Koncuk, açıklamasını “Türkiye ve Türk milletine hizmetten, hayatım boyunca savunduğum ilkelerden milim sapmadan, bundan sonra da bir adım geri durmayacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum” diyerek sonlandırdı.