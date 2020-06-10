Adana merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 63 gözaltı kararı

Adana merkezli üç ilde ‘FETÖ’ye yönelik soruşturmada, aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adana başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Adana, Mersin ve İstanbul’da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların, ‘FETÖ’ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu, yeniden yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.