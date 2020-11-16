Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar taburcu oldu

Ay başında Covid-19 tanısı konulan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar taburcu edildi.
AA’nın, belediyenin açıklamasından aktardığına göre CHP’li Karalar’ın karantina süreci evde devam ediyor.
Çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdüreceğini belirten Karalar, tedavi sürecinde iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti; büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu ifade etti.
Karalar, 6 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu.