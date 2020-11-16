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Yaramazlara biraz batar!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar taburcu oldu

Ay başında Covid-19 tanısı konulan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar taburcu edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın, belediyenin açıklamasından aktardığına göre CHP’li Karalar’ın karantina süreci evde devam ediyor.

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Çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdüreceğini belirten Karalar, tedavi sürecinde iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti; büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu ifade etti.

Karalar, 6 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu. 

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