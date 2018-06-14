Adana belediyesinden mezarlıkta dua okuyan hocalara sınav: Yüzde 30’u başarısız oldu

Adana’da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta dua okuyan hocaların sahte olup olmadığının anlaşılması için yapılan sınava katılanların yüzde 30’u başarısız oldu.

Adana büyükşehir belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklarda sahte hocalara karşı önlem aldı.

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İl müftülüğünün desteğiyle, mezarlıklarda dua ederek kabir ziyaretine vatandaşlara hizmet vermek isteyen ‘hocalar’ sınava girdi.

Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durukan, kentteki beş mezarlıkta sınav yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Kabir ziyaretine gelen insanlara, hoca olmayan insanlar hocaymış gibi davranarak insanların dini duygularını sömürüyor. Biz de müftülükten izin alarak sınav yapıyoruz. Sınavı geçenlere yaka kartı veriyoruz, bunların dışında olanları da mezarlıklarımızdan çıkarıyoruz; insanları kandırmasın diye. Şu anda yüzde 25-30’u bilmiyor bu işi. Eline bir kitap almış dua kitabı, Kur’an; onları da güvenlik görevlileri nezaretinde kabristan dışına çıkarıyoruz.”