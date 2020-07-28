Adana Barosu’ndan Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

Adana Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında söylediği sözlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Suç duyurusunda, Erbaş’ın 5816 Sayılı ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun’ kapsamında ve TCK 216/1 maddesinde belirlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan cezalandırılması istendi.

Reklam

Baro Başkanı Veli Küçük, Erbaş’ın 24 Temmuz’da Ayasofya’nın ibadete açılışında kılınan cuma namazı öncesinde minberde okuduğu hutbede sarf ettiği “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözleri nedeniyle Atatürk’e üstü kapalı hakarette bulunduğunu savundu.

‘Daha evvel de yaşandı’

Ayasofya’nın müze olmasına ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının altında imzası bulunan Atatürk’e bu sözleriyle lanet okuduğunun anlaşıldığını ifade eden baro başkanı, şu ifadeleri kullandı: “Lanete uğrar demekle Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi şahsiyetine de hakaret edilmiştir. Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri başkanlığını yapan ve devletin memuru olan kişinin bu sözlerle cumhuriyetimizin kurucusuna hakarette bulunması kabul edilebilir değildir. Gazi Mustafa Kemal için bu sözlerin sarfı hakaret niteliği taşımakla beraber kin ve düşmanlığa tahrik içermektedir. Bu talihsiz ve maksatlı sözler daha evvel de yaşanmıştır ve son sözlerle halk nezdinde büyük bir infial oluşmasına da sebebiyet vermiştir.”

Küçük ayrıca eylem umuma açık alanda olması nedeniyle ve Erbaş’a gösterilen tepkiler ve oluşan kaos dikkate alındığında ise ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Reklam

İYİ Parti ve ADD

Erbaş hakkında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) de suç duyurusunda bulunmuştu.

Türkiye Barolar Birliği de Erbaş’ı istifaya davet etmişti.