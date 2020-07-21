Adana Adliyesi’nde silahlı saldırı: Üçü çocuk, altı yaralı

Adana Adliyesi’nde görülecek ‘yaralama’ davası öncesinde, taraf yakınlarından iki kişi, X-Ray cihazı girişinden, adliye içerisinde bekleyen karşı taraftaki baba-kıza ateş açtı. Üçü çocuk altı kişi yaralanırken, saldırganlardan biri yakalandı, diğeri ise aranıyor.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi’nde yaşandı. Geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi’nde yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili açılan davanın bugünkü duruşması öncesi taraflar adliye önüne geldi.

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Taraf yakınlarından A.G. ile adı öğrenilemeyen bir kişi, X-Ray cihazının girişinden, adliye içinde bekleyen, karşı taraf olan baba-kıza tabancayla ateş etti. Baba-kızın da aralarında bulunduğu üçü çocuk, altı kişi yaralandı.

Adliye içinden sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganlardan A.G. yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli aranıyor.