Adam West’e veda: Sana ihtiyacımız var Batman!

‘Süper kahraman’ Batman’i canlandıran oyuncu Adam West, ölümünün birinci haftasında ABD’de Batman hayranlarınca anıldı.
Los Angeles’taki bir binaya, filmlerlerde karakteri çağırmak için kullanıldığı şekilde projeksiyonla Batman logosu yansıtıldı.
Ellerinde ‘Seni seviyoruz Batman’ yazılı dövizler taşıyan ABD’lilerden bazıları Batman kıyafetleriyle anmaya katıldı.
1960’lı yıllarda Batman’i canlandırarak hafızalara kazınan 88 yaşındayken West, 10 Haziran’da kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.