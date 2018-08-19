‘Adam’ özür diledi: İnce, Yaptığım eleştiriyle Yahudi vatandaşlarımızı üzdüm’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Siz yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülü’ne layık görülensiniz” diyen CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce özür diledi.

Geçen hafta Twitter’dan açıklamalarda bulunan İnce, ABD’yle ‘kriz’ üzerinden hükümete yüklenmiş ve “Siz kime Amerika’yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülü’ne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz” demişti.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, önceki gün köşesinden eleştirdiği İnce’nin kendisini aradığını ve sözleri nedeniyle özür dilediğini yazdı.

Hakan, bugün yayımlanan ‘Ve Muharrem İnce’den Yahudi madalyası özrü!’ başlıklı yazısında İnce’nin kendisine sarfettiği sözleri şöyle aktardı: “Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı. Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz.”