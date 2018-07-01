‘Adam kazandı’ polemiğinde Küçükkaya meslektaşlarını ‘defansa çağırdı’

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mesajından sonra her gün ‘lime lime doğrandığını’ söyledi.

Seçim gecesi kaybettiği netleşen İnce, kamuoyu önüne çıkıp açıklama yapmazken, Küçükkaya’ya “Adam kazandı” mesajı atmıştı. Küçükkaya da bu mesajı hem canlı yayında hem Twitter hesabından paylaşmıştı.

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Daha sonra ikili arasında mesajın kamuoyun duyurulması nedeniyle tartışma başlamıştı, İnce hata yaptığını ifade etmişti.

‘İnsanlık da bir kenarda dursun’

CHP’li İnce, bugün Hürriyet’teki söyleşisinde soru üzerine bir kez daha konuya değindi.

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İnce, “Ben gazeteci olsaydım ‘Tayyip Erdoğan kazandı diye mesaj attı İnce’ derdim. ‘Adam’ lafını kullanmazdım. Gazeteci gazeteci olsun bir itirazım yok ama insanlığımız da bir kenarda dursun” dedi.

Twitter mesajı

İnce’nin bu sözlerinin ardından Küçükkaya da Twitter hesabı üzerinden bitmek bilmeyen polemiğe katıldı.

Sunucu hesabından, polemikte kendisini haklı bulan gazetecilerin yazdıklarını paylaştı: