‘Adam kaçırma’ sanıklarının yakınları da adam kaçırdı

Denizli’de, ‘adam kaçırma’, ‘zorla alıkoyma’ ve ‘gasp’ suçlarından dün tutuklanan ikisi kadın yedi kişinin yakınları, şikayetinden vazgeçmesi için mağdurlardan birini kaçırdı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ikisi kadın altı kişiden dördü ‘adam kaçırma’ suçundan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Denizli polisi, ‘adam kaçırma’, ‘gasp’, ‘zorla alıkoyma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarına karıştığı öne sürülen çeteyi takibe aldı. Çetenin son olarak R.D.’yi kaçırıp üç gündür evde kelepçe takarak zorla tuttuğu tespit edildi. Bunun üzerine dün belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikisi kadın yedi kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli bulunan R.D. kurtarıldı.

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R.D.’nin kaçırılmasına karışan yedi kişinin borcu nedeniyle Ö.S. isimli birinin otomobilini gasp ettiği de tespit edildi.

R.D. ve Ö.S. gözaltına alınan yedi kişiden şikayetçi oldu.

Operasyonda altı ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermiye el konuldu.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö. ve Taylan Y. dün tutuklandı.

Gece saatlerinde Ö.S. bu kez de tutuklanan kişilerin yakınları tarafından kaçırıldı. Arkadaşının otomobilindeyken önü kesilen Ö.S. tabanca zoruyla bir otomobile bindirildi, ardından da Pamukkale ilçesinde bir bağ evine götürülerek şikayetinden vazgeçmesi istendi.

Ö.S.’nin arkadaşının ihbarı üzerine operasyon yapan polis bu kez de tutuklu yedi kişinin yakınları Ö.Ö., B.K., S.G., F.A., C.A. ve A.R.A.’yi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından ikisi kadın altı kişi bugün adliyeye sevk edildi. ‘Adam kaçırma’ suçundan mahkemeye çıkarılan altı kişiden Ö.Ö., A.R.A., F.A. ve S.G. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.