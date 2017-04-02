‘Adam beş dakika dinler’: Bakan Kılıç, Yeni Şafak yazarı Kaplan’ın ‘çıkışı’ üzerine salonu terk etti

Öğrenci değişim programı Erasmus’a ‘Orgasmus’ demesiyle hafızalara kazınan Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Yusuf Kaplan kendisini dinlemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a ‘çıkıştı’.

Siirt’e giden bakan Kılıç, valiliğin düzenlediği kitap fuarını ziyaret etti. Yeni Şafak yazarının konferans verdiği salona giren Kılıç, Kaplan’ın yanına giderek “Nasılsınız hocam, iyi misiniz?” diye sordu.

Kaplan’ın “İyiyim, neredesin ağabey ya?” yanıtı üzerine Kılıç, “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha.. Valla ben hemen çıkayım” dedi.

Bakana, Yeni Şafak yazarından “Tabii ki git ağabey, ne işin var ya?” yanıtı gelince ortam gerildi.

Kısa süre duraksayan Kılıç, “Ne oldu, hayırdır ya?” diye sorarken Kaplan’ın yanıtı şöyle oldu: “Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki. Adam beş dakika dinler, 10 dakika dinler” dedi.

Kaplan’ın bu sözleri üzerine “Peki, tamam, ben anladım hocam. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi” diyen bakan, salondan ayrıldı.