‘Adaleti sağlayamıyoruz’ diyen Başakşehir’in başkanı: ‘Video hakem’ hayata geçmezse lige başlamanın anlamı yok 

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Karabükspor’la 3-3 berabere kaldıkları maçın son dakikalarında penaltı tartışmalarına yol açan pozisyon için, “Penaltı olduğunu hakemler de kabul ediyor ama iki puan gitti” dedi.

‘Video hakemlik olmazsa olmaz’

Karşılaşmanın ardından A Spor’a yaptığı açıklamada, ‘video hakem’ sisteminin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Gümüşdağ, şunları söyledi: “Biz bugünkü maçta özellikle şunu bir kez daha gördük; video hakemliği Türk futbolu için olmazsa olmaz. Bizim son dakikalarda yine bir penaltımız verilmedi. Ama bunu kime anlatalım, biz de bilmiyoruz. Ben Kulüpler Birliği ve Medipol Başakşehir Futbol Kulübü başkanıyım. İşte bir Adana-Başakşehir maçı var aynı şekilde. Video hakemlik olmadığı için, Hüseyin Göçek tarafından. Bugün de yine aynı şekilde Özgür Yankaya tarafından. Penaltı olduğunu zaten onlar da kabul ediyor. Ama yani işte iki puan gitti.”

‘Mevcut durumda lige başlamamızın bir anlamı yok’

Hiçbir kulübün mağdur olmasını istemediklerini dile getiren Gümüşdağ, şöyle devam etti: “Adaleti sağlamak istiyoruz. Ama buradaki adaleti sağlayamıyoruz maalesef. Bununla ilgili TFF’ye çağrıda bulunduk. Türk futbolunda bu sistem değişikliğine gitmemiz lazım. Video hakemlikle ilgili nisan ayında bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzdeki yıl eğer Süper Lig’deki kulüpler video hakemliği yapmazsa, bizim bu mevcut durumda lige başlamamızın bir anlamı yok. Çünkü gidiyor, haklar gidiyor yani. 2017/18 sezonunda 18 Süper Lig kulübüyle video hakemliğe başlamak durumundayız. Yoksa adaleti sağlayamayız. Olmazsa olmazımız.”