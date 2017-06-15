‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne eşzamanlı olarak Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu da bugün Ankara’daki Güvenpark’ta saat 11.00’de bir araya gelip İstanbul’a kadar yürüyeceklerini duyurmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Ankara’daki yürüyüşle eş zamanlı olarak saat 11.00’de toplanma çağrısı yaptı.

Aralarında CHP’li milletvekillerinin de grup, Maçka Parkı’nda toplandı. Parkın içine konuşmaların yapılması için platform kurulurken, eylemcilerin ellerinde Kılıçdaroğlu gibi sadece ‘Adalet’ yazılı pankartlar taşıyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parka üst aramasının ardından giriş yapılabiliyor.

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem Berberoğlu serbest bırakılana kadar devam edecek.