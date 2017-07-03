Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Adalet Yürüyüşü’nün tarihini ‘manidar’ bulan Kurtulmuş: CHP uyanık olmalı


Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

 

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’a denk geldiğini belirterek, “Gönül isterdi ki, bu yürüyüş, demokrasi karşıtlarına karşı olsaydı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, ‘Adalet Yürüyüşü’nün tarihinin ‘manidar’ olduğunu savunrak, “CHP’nin yürüyüşü tam da 15 Temmuz ertesine denk gelmiştir. Gönlümüz arzulardı ki bu yürüyüş FETÖ’nün darbe teşebbüsüne karşı yapılmış olsaydı. 15 Temmuz’da yine milyonlaca insanla beraber terör örgütlerine karşı hep beraber yürüyebilsedik. 15 Temmuz öncesine gelmesi manidardır” dedi.

Provokasyon uyarısı yapan Kurtulmuş, “İstanbul’a yaklaştıkça bir takım terör örgütlerinin provoke etmesine müsaade etmesinler. Marjinal örgütlerinin kendi siyasetlerini gerçekleştirmesine sebep olmasınlar” diye konuştu.

‘Sözde sanatçılar örgütleri yürüyüşe davet ediyor’

Yürüyüşe katılan sanatçıları ‘sözde’ diye niteleyen hükümet sözcüsü, şu ifadeleri kullandı: “Darbesever görüşler de zemin bulmasın. Dikkatli bir şekilde davranmalarını istirham ediyoruz. Bu zemini hazırlamasınlar. 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına çıkmış, sözde sanatçılar bütün örgütleri bu yürüyüşe davet ediyorlar. Bu dahi CHP’nin uyanık olmasını gerektiren bir durumdur. Biz başından itibaren yürüyüşte provokasyon olmaması için gayret sarfediyoruz.”

Reuters kareleriyle 19’uncu gününde ‘Adalet Yürüyüşü’

Yüksekdağ’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ne: Yüzde 49’dan fazlasıyız, adaleti kazanabiliriz

Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı: Duyumlar alıyoruz, lütfen sadece alkışlayın

‘Mesele Edirne’ye yürümek değil’ diyen Demirtaş: Muhalifler buluşturulmalı

‘Hükümet bizi dikkate almadı’ diyen Kılıçaroğlu: İş demeç vermekle olmuyor

AKP’li vekil ‘Adalet Yürüyüşü’nün sırrını ‘çözdü’: Gezi olaylarını hortlatmak

HDP heyeti yarın ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret edecek, katılım tartışması sürüyor

‘Yürüyüş duvara karşı’ diyen Kılıçdaroğlu: Sonrasında yeni planları uygulayabiliriz

ANAR Genel Müdürü: ‘Adalet Yürüyüşü’ne yürümeyenler de olumlu bakıyor

‘Adalet Yürüyüşü’ kortejine Sakarya il girişinde taşlı saldırı: Bir kişi başından yaralandı

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Aslı Erdoğan: Perde bizimle açıldı, şimdi yüz binleriz

‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gün: Sıcak hissediliyor, Sarıgül ve Eliaçık da katıldı

Valilik ‘Kılıçdaroğlu’na suikast’ iddiasını yalanladı: Sakarya’daki gözaltı ‘ByLock’tan

Kılıçdaroğlu’nun doktoru Cihangir İslam: Sıcak zorluyor ama sağlık durumu iyi

‘Adalet Yürüyüşü’ için ‘Aileler çocuklarını sokağa döksün’ diyen yurttaş tutuklandı

Sanatçılar ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor: Zorbalığa karşı ses sokaklardan gelir

‘Adalet Yürüyüşü’nde 16’inci gün: Okkan’ın mezarına çiçek, Gülriz Sururi de katılımcı

‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren Kılıçdaroğlu: ‘Bir yolunu bulup sesini keselim’ arayışı var

‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp spazmı geçiren CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın durumu iyi

Sendika yöneticisinden CHP’ye: Milletin sabrını zorlamayın, Maltepe’yi dar ederiz

Kulis: Yürüyüşün ilk gününden beri Saray çılgına döndü, Erdoğan araştırma yaptırıyor

Fotoğraflarla ikinci haftasında ‘Adalet Yürüyüşü’

‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününde: O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılım büyüyor: Drone 15-16 bin kişiyi görüntüledi

Kılıçdaroğlu duyurdu: ‘Evet’ cephesinin dörtte üçü yürüyüşü destekliyor

‘Adalet Yürüyüşü’nde 14’üncü gün: Ülkücüler ve sosyalistlerden destek

Bozdağ’dan CHP’ye ‘provokasyon’ yanıtı: Rahatsız olunsaydı yürüyemezdiniz

Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz

Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına gübre dökenler serbest

CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar

‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza

‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’

Madde madde: CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ genelgesi


Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...