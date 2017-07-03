‘Adalet Yürüyüşü’nün tarihini ‘manidar’ bulan Kurtulmuş: CHP uyanık olmalı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’a denk geldiğini belirterek, “Gönül isterdi ki, bu yürüyüş, demokrasi karşıtlarına karşı olsaydı” dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, ‘Adalet Yürüyüşü’nün tarihinin ‘manidar’ olduğunu savunrak, “CHP’nin yürüyüşü tam da 15 Temmuz ertesine denk gelmiştir. Gönlümüz arzulardı ki bu yürüyüş FETÖ’nün darbe teşebbüsüne karşı yapılmış olsaydı. 15 Temmuz’da yine milyonlaca insanla beraber terör örgütlerine karşı hep beraber yürüyebilsedik. 15 Temmuz öncesine gelmesi manidardır” dedi.

Provokasyon uyarısı yapan Kurtulmuş, “İstanbul’a yaklaştıkça bir takım terör örgütlerinin provoke etmesine müsaade etmesinler. Marjinal örgütlerinin kendi siyasetlerini gerçekleştirmesine sebep olmasınlar” diye konuştu.

‘Sözde sanatçılar örgütleri yürüyüşe davet ediyor’

Yürüyüşe katılan sanatçıları ‘sözde’ diye niteleyen hükümet sözcüsü, şu ifadeleri kullandı: “Darbesever görüşler de zemin bulmasın. Dikkatli bir şekilde davranmalarını istirham ediyoruz. Bu zemini hazırlamasınlar. 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına çıkmış, sözde sanatçılar bütün örgütleri bu yürüyüşe davet ediyorlar. Bu dahi CHP’nin uyanık olmasını gerektiren bir durumdur. Biz başından itibaren yürüyüşte provokasyon olmaması için gayret sarfediyoruz.”