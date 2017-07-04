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‘Adalet Yürüyüşü’nün son durağı değişti: Maltepe sahilinde devasa miting planı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün başında planlandığı gibi Maltepe Cezaevi önünde değil, Maltepe’deki miting meydanında noktalanması planlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.

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Şu zamana kadar onbinlerce insanın katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’, Berberoğlu’nun dışında tüm olağanüstü hal uygulamaları ve tutuklama furyalarına karşı itirazın adresi haline geldi. Yürüyüş 20’inci gününde.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan, CHP’nin ağır toplarından Bülent Tezcan ve Engin Altay’dan aldığı bilgiye göre, yürüyüşün başında planlandığı gibi Berberoğlu’nun tutulduğu Maltepe Cezaevi önünde değil, Maltepe sahilindeki miting meydanında noktalanmasının planlandığını yazdı.

Daha önce de CHP’nin Maltepe’de büyük bir miting düzenleyeceği biliniyordu. Çok geniş katılım beklenen mitingin nerede olacağı böylece kesinleşti.

‘Tek sıra halinde’

Hakan, mitinge dair şu bilgileri paylaştı: “Her iki ismin anlattıklarından çıkardığım sonuçları açıklıyorum: CHP’nin tek amacı şu: Yürüyüşü barış içinde ve hiçbir olay çıkmadan tamamlamak. Maltepe Cezaevi’nin önüne gitmeyecekler. Son durakları: Maltepe Sahili’ndeki üç milyon kişiyi alacak kapasitedeki meydan olacak. Her şey planlanmış: 9 Temmuz’da saat 17.00’de Maltepe Meydanı’nda büyük bir miting yapacaklar ve o mitingle eyleme son verecekler. CHP’nin tek endişesi: İstanbul’a ulaşıldığında meydana gelebilecek provokasyonlar. Provokasyonları boşa çıkarmak için çeşitli önlemler üzerinde duruyorlar. Tek sıra halinde İstanbul’a girmek bile var seçenekler arasında. Yürüyüş boyunca hem emniyetin hem de jandarmanın tutumundan memnun CHP’liler… ‘Güvenlik için ellerinden geleni yapıyorlar’ diyorlar.”

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