CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ için 27 Haziran akşamı kamp kurduğu alanın yakınına gübre dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı.

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanıp cezaevine gönderilmesi üzerine Ankara’dan yürüyüş başlatmıştı.

Dün Düzce’de yürüyüş yapan CHP’lilerin kamp kurduğu alanın yakınına kamyonla gübre dökülmüştü.

Yola gübre dökerek alandan kaçan kamyon bulunurken, gözaltına alınan kamyon şoförüne farklı maddelerden 3 bin lira para cezası kesildi. Olayla ilgili şoför de dahil üç kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.