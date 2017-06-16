Adalet Yürüyüşü’nün ikinci günü: Kılıçdaroğlu’na eski AKP’liler de eşlik ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ ikinci gününe erken başladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yurttaşların bugünkü güzergahında Kahramankazan var. Yürüyüşte bugün 22 kilometre kat edilmesi bekleniyor. 25 günde 428 kilometre yürüme planı uygulanabilirse İstanbul’a varılacak.

İlk mola Susuz Köy de

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ilk molasını 5.5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara çıkışındaki Susuz Köy yakınlarında verdi. Sandalyede yarım saat dinlenen Kılıçdaroğlu ardından yürüyüşe geçti.

Otoyol kavşağında Kılıçdaroğlu, vinçlere tutturulmuş, “Sen Anadolu’nun Kemal’isin. Yalnız değilsin. Seninleyiz, peşindeyiz” yazılı devasa bir pankartla karşılandı.

Kortejin güvenliği, yürüyüş düzeni ve sloganlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba denetlerken, polis de çevik kuvvetle eşlik ediyor. Yol kenarındaki boş arabalar kontrol ediliyor.

Eski AKP’liler de yürüyor

Bugün Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyüşe refaket edenler de dikkat çekti.

AKP’nin kurucularından ancak partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ve eşi eski Mazlumder başkanı ve eski AKP milletvekili Faruk Ünsal’ın yanısıra, KHK ile üniversiteden ihraç edilen, Merve Kavakçı’nın eşi Prof. Dr. Cihangir İslam da Kılıçdaroğlu’yla yan yana yürürken görüldü.

Hasan Cemal de yürüyüşte

T24 yazarı Hasan Cemal de yürüyüşün ikinci gününe katılanlar arasında. Cemal, Twitter hesabından elinde ‘adalet’ yazılı dövizle fotoğrafını paylaştı.

Molalarda ayaklar havaya

CHP’nin toplumsal eylemlere verdiği desteklerle bilinen, daha önce TOMA’nın üzerine çıktığı görüntülerle de hatırlanan milletvekili Mahmut Tanal, bu kez mola verildiğinde ayaklarını yüksekte tuttuğu fotoğrafıyla dikkat çekti. Tanal’ın tişörtünde ‘Herkes için adalet’ yazıyor.

Güzergah haritada

CHP, 25 günde alınması beklenen 428 kilometrelik yürüyüşün rotasını da paylaştı. Rotada her gün varılması beklenen noktalar görülebiliyor.