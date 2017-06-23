‘Adalet Yürüyüşü’nün 9’uncu günü: Kılıçdaroğlu, BBP liderini tınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününe girdi.

Sağanak yağmurun altında devam eden yürüyüşün 8’inci etabı Bolu’daki Mengen Sapağı’nda noktalanmıştı. 25 günde 432 kilometre kat edilmesi hedeflenen yürüyüşün üçte biri bir haftada tamamlanmış oldu.

Yürüyüşün 9’uncu günü sabah saat 09.00’da Şanalar Köyü’ndeki Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı’nda başladı. Kortejin günden güne kalabalıklaştığı görülürken, bugün de Türk Tabipler Birliği üyeleri desteğe geldi. Mudanya belediyesinin bandosu da marşlarla gruba destek verdi.

Mudanya bandosu karşıladı. Yeniçağ ilçesinden yürüyüşe devam, adalet için… pic.twitter.com/BOhPR4VADA — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) June 23, 2017

’80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz’

Yürüyüş öncesi basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, “Güzel bir güneş var. Atmosfer oldukça güzel. ‘Adalet Yürüyüşü’müz devam ediyor. Toplumun her kesiminden sağ olsunlar, destek veren vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlara yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adaletin yerini bulması için yürüdüklerin ve bunun bir partiyle, bir kişiyle ilgisi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘Hayır’ cephesini bir arada tutmak için yapıldığı yönündeki eleştirilerine yorumu sorulan Kılıçdaroğlu, “Kendi görüşüdür, saygı duyarız. Şundan özellikle kaçınmamız gerekiyor. ‘Adalet Yürüyüşü’ içinde ‘O, onu dedi; bu, bunu dedi’ bundan kaçınmamız gerekiyor. Sayın Destici, onu söyleyebilir. Saygı duyuyoruz. Kendi görüşü o tarzdadır” demekle yetindi.

Yürüyüşün bugün 19 kilometreyle noktalanması hedefleniyor.