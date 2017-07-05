‘Adalet Yürüyüşü’ne saldırı iddiasıyla altı gözaltı: CHP ‘Rutin operasyon’ dedi

‘Adalet Yürüyüşü’ne saldırıya hazırlandığı öne sürülen altı IŞİD üyesi yakalandı.

Ancak CHP, gözaltıların rutin IŞİD operasyonlarından birinde yapıldığını belirterek saldırı iddiasını desteklemedi.

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Bugün sabah saatlerinde ajanslar, Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli, Mardin, Van ve Adana olmak üzere 10 ilde IŞİD operasyonu yapıldığını ve 25 şüphelinin gözaltına alındığını paylaşmıştı.

Bilgi gelmiş

Hürriyet’ten Rıfat Başaran ve Gamze Kolcu’nun haberine göre Kayseri’de emniyete önceki gün yürüyüşe yönelik saldırı olabileceği bilgisi iletildi. Bunun üzerine emniyette kaydı olan altı kişi izlenmeye başlandı. İzlenenlerin dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiraladıkları tespit edildi.

Kocaeli emniyetinden ekipler bugün yürüyüşteki güvenliği artırırken, yürüyüş güzergahındaki araç trafiği de durduruldu. Kiralanan minibüs de Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yakalandı. Minibüsteki iki kişi yakalandı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Polisimiz güzel bir istihbarat sonucu altı kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi” dedi.

CHP: Rutin operasyon

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise operasyonun rutin olduğunu belirterek, valinin provokasyon olacağı iddiasına katılmadı.

Tezcan şunları söyledi: “Bu bilgiyi aldık, ancak bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe yönelik planlanmış bir operasyon değilmiş. Rutin çalışmanın bir parçası. Doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince, emniyetin çabaları belirli noktalara daha çok yoğunlaşıyor. Özel olarak yürüyüşe yönelik bir saldırı değil, rutin bir operasyon olduğu bilgisini aldık. Önlemlerin artırılması meselesine gelince biz bundan rahatsız değiliz. Tüm provokasyon girişimlerine karşı güvenli bir şekilde yürüyüşü gerçekleştirmek gayretindeyiz. Bütün güvenlik personellerine teşekkür ediyoruz.”