Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Adalet Yürüyüşü’ne kısa bir ara


CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne verilen molada yurttaşlar dinleniyor. (Fotoğraf: Osman Örsal/Reuters)

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