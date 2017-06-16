‘Adalet Yürüyüşü’ne kısa bir ara

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne verilen molada yurttaşlar dinleniyor. (Fotoğraf: Osman Örsal/Reuters)
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