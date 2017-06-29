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‘Adalet Yürüyüşü’ne katılım büyüyor: Drone 15-16 bin kişiyi görüntüledi


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’nün dünkü etabına jandarmanın kullandığı drone göre 15-16 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Yalçın Bayer, yürüyüşten izlenimlerini ‘Kalabalıklar artınca Kılıçdaroğlu’nun cesareti, umudu artıyor’ başlıklı yazısında anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘enerjik ve disiplinli, kimseye göz açtırmadığı’nı yazan Bayer, “İlk ağızda Kılıçdaroğlu’nun ‘temposu’ hayli yüksekti. Bir süre gerisinde kaldık, sonra aynı ritmi yakaladık. ‘Alışık mısın?’ dedi, 14 binlik adımsayar rakamını gösterince ‘Hepsi adalet için mi?’ diye takıldı; biz de ‘Adalet ve gazetecilik…’ karşılığını verdik” diye yazdı.

Bayer, yürüyüşün Düzce etabında jandarmanın drone uçurduğunu belirterek, “Öğle saatlerine doğru jandarma yürüyüş miktarını 15-16 bin olarak bildirdi” bilgisini verdi.

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