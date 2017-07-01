Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Aslı Erdoğan: Perde bizimle açıldı, şimdi yüz binleriz


Share544
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 544

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.

Fotoğraf: @erdemaksakal

‘Tutuklamalar kronikleşti’

T24’ten Gonca Tokyol’un haberine göre Erdoğan şunları söyledi: “Yasal bir gazetenin danışma kurulunda ismim yer aldı. İsmimin yer almasından beş yıl sonra polis baskınıyla alınıp tutuklandım, dört buçuk ay cezaevinde yattım. Davam hâlâ sürüyor. Hukuku, aklı zorlayan bir iddiayla ben ve Necmiye Alpay tutuklandık. Bizden sonra da bu tutuklamalar kronikleşti.” 

‘Bizimle açıldı perde’

“Bizimle açıldı perde” diyen yazar şöyle devam etti: “Şimdi her kesimden her yerden her çevreden her sosyal sınıftan adaletsizlik kurbanı olduğunu hisseden on binlerce yüz binlerce hatta milyonlarca insanız. İşini kaybedenler, mal varlığına el konulanlar, hapse atılanlar, yurt dışına çıkışı engellenenler çok büyük bir kesimiz. Cezaevinde yatınca bunu daha iyi anlıyorsunuz. Neden tutuklandığını anlayamayan onlarca insan vardı.”

‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gün: Sıcak hissediliyor, Sarıgül ve Eliaçık da katıldı

Valilik ‘Kılıçdaroğlu’na suikast’ iddiasını yalanladı: Sakarya’daki gözaltı ‘ByLock’tan

Kılıçdaroğlu’nun doktoru Cihangir İslam: Sıcak zorluyor ama sağlık durumu iyi

‘Adalet Yürüyüşü’ için ‘Aileler çocuklarını sokağa döksün’ diyen yurttaş tutuklandı

Sanatçılar ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor: Zorbalığa karşı ses sokaklardan gelir

‘Adalet Yürüyüşü’nde 16’inci gün: Okkan’ın mezarına çiçek, Gülriz Sururi de katılımcı

‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren Kılıçdaroğlu: ‘Bir yolunu bulup sesini keselim’ arayışı var

‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp spazmı geçiren CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın durumu iyi

Sendika yöneticisinden CHP’ye: Milletin sabrını zorlamayın, Maltepe’yi dar ederiz

Kulis: Yürüyüşün ilk gününden beri Saray çılgına döndü, Erdoğan araştırma yaptırıyor

Fotoğraflarla ikinci haftasında ‘Adalet Yürüyüşü’

‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününde: O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılım büyüyor: Drone 15-16 bin kişiyi görüntüledi

Kılıçdaroğlu duyurdu: ‘Evet’ cephesinin dörtte üçü yürüyüşü destekliyor

‘Adalet Yürüyüşü’nde 14’üncü gün: Ülkücüler ve sosyalistlerden destek

Bozdağ’dan CHP’ye ‘provokasyon’ yanıtı: Rahatsız olunsaydı yürüyemezdiniz

Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz

Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına gübre dökenler serbest

CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar

‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza

‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’

Madde madde: CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ genelgesi


Share544
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 544


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...