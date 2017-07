‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.

‘Tutuklamalar kronikleşti’

T24’ten Gonca Tokyol’un haberine göre Erdoğan şunları söyledi: “Yasal bir gazetenin danışma kurulunda ismim yer aldı. İsmimin yer almasından beş yıl sonra polis baskınıyla alınıp tutuklandım, dört buçuk ay cezaevinde yattım. Davam hâlâ sürüyor. Hukuku, aklı zorlayan bir iddiayla ben ve Necmiye Alpay tutuklandık. Bizden sonra da bu tutuklamalar kronikleşti.”

‘Bizimle açıldı perde’

“Bizimle açıldı perde” diyen yazar şöyle devam etti: “Şimdi her kesimden her yerden her çevreden her sosyal sınıftan adaletsizlik kurbanı olduğunu hisseden on binlerce yüz binlerce hatta milyonlarca insanız. İşini kaybedenler, mal varlığına el konulanlar, hapse atılanlar, yurt dışına çıkışı engellenenler çok büyük bir kesimiz. Cezaevinde yatınca bunu daha iyi anlıyorsunuz. Neden tutuklandığını anlayamayan onlarca insan vardı.”