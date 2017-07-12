Adalet Yürüyüşü’ne katılan Cihangir İslam: Kötüye karşı bir toplumsal sözleşme

‘Adalet Yürüyüşü’ katılımcılarından, kanun hükmünde kararnameyle üniversiteden ihraç edilen, Prof. Dr. Cihangir İslam, “Bu yürüyüş, kendini ilahlaştıranlara, insanüstü ilan edenlere ve kötüye karşıdır” diye konuştu.

İslam, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geri alınan eski Fazilet Partili Merve Kavakçı’nın da eşi.

Reklam

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan İslam, 25 gün boyunca aralıksız katıldığı Adalet Yürüyüşü’nün ‘toplumsal bir sözleşme’ olduğunu belirterek “İtirazın çıtasını yükselttik, daha da yükselteceğiz. Adaleti hakim kılana ve hukuk devletini inşa edene kadar” dedi.

Yürüyüşün, hukuku ve adaleti ortadan kaldırmak isteyenlere karşı başlatıldığını belirten İslam, şöyle devam etti: “Ve peygamberi bir yürüyüştür. Adalet Yürüyüşü, sayın Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla insanın en temel deklarasyonu ile başladı. Bu yürüyüş, kendini ilahlaştıranlara, insanlardan ayırıp, insanüstü ilan edenlere karşıdır. Bu yürüyüş, batıla karşıdır. Yanlışa karşıdır. Kötüye karşıdır. Zaten insanın en temel deklarasyonu bunlara karşı olma itirazıdır. Bu yürüyüşün temeli de budur. Müslüman olmanın, doğruya tabi olmanın ön şartı ve temeli de kötüye karşı itirazla başlar ve bu yürüyüş tam da budur.”

İslam, yürüyüşün farklı birçok kesimden insanı da buluşturduğunu kaydederken, “Bu yürüyüş ve Maltepe’deki miting, Gezi’deki masum tarafın ve 15 Temmuz’da darbeye karşı sokağa çıkan ve tankların önünde duran insanların 16 Nisan’da hayır noktasında birleşmesinin ortak noktasıdır. Bu, 16 Nisan’daki yüzde 49’un yüzde 100’e kapılarını açıp, tüm topluma birlikte durma çağrısı yapmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Koalisyon devam edecek

Toplumsal sözleşme olarak nitelediği birlikteliğin devam edeceğini kaydeden İslam, hukuk devleti kurana kadar ‘koalisyon’larını devam ettireceklerini söyledi.

“Artık biz, bir sözleşmeye bu uzun yürüyüşle imza atan insanlarız” diyen İslam, iktidarın son bir yılda yaptıklarıyla 15 Temmuz’u planlayanlarla aynı amaca hizmet ettiğini söyledi.

İslam, “15 Temmuz’u, o gece sokağa çıkıp, tankların önünde duranlarla birlikte vakur bir şekilde anacağız. Adalet Yürüyüşçüleri olarak bir daha böyle bir girişime izin vermeyeceğimizin kararlılığını cümle aleme göstereceğiz” dedi.