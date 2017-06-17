‘Adalet Yürüyüşü’ne doktor dokunuşu: Ek egzersizler verildi, program düzenlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün programı, yürüyüşçülerin sağlık durumu gözetilerek yeniden düzenlendi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nu 3’üncü günde spor sağlığı konusunda uzman bir doktor muayene etti. 69 yaşındaki Kılıçdaroğlu’na yürüyüş öncesi ve sonrasında yapması gereken egzersiz hareketlerine dair bir program çıkaran doktor, mola saatlerini de yeniden düzenledi.

Hedef 16 kilometre

İlk iki gün 20 kilometrenin üzerinde yol kat eden Kılıçdaroğlu, bugün 16 kilometre yürüyecek. Mola süreleri de doktor tavsiyesi üzerine artırıldı. Önce yarım saatlik mola alan Adalet Yürüyüşçüleri, son molada 2.5 saat dinlendi.

Yürüyüştekiler sadece sıcak havayla değil, aynı zamanda asfalt üzerinde yürüme nedeniyle de yorgunluk yaşıyor.

Öte yandan yürüyüşe arka sıralarda eşlik eden bir kişi, şüpheli göründüğü için gözaltına alındı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendiriliyor.

Reuters objektifinden üçüncü günün kareleri şöyle:

Fotoğraflar: Reuters

Ankara’dan İstanbul’a 428 kilometre planlanan yürüyüşün güzergahı şöyle: