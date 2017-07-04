‘Adalet Yürüyüşü’ne ‘bozkurt’lu tehdit: Hepiniz asılacaksınız

Bozkurt işareti yapan bir şahıs, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ndeki yurttaşları “Hepiniz asılacaksınız” diyerek tehdit etti.
MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.
Yürüyüş boyunca bazı noktalarda yürüyüşe tepki gösterilmişti.
Hürriyet’te yer alan habere göre İzmit’ten Derince’ye doğru yürüyen yurttaşlarına yanına aracıyla yaklaşan bir kişi, bozkurt resmi göstererek, yürüyenlere “Teröristlerle kol kola gezmenin hesabını vereceksin. Hepiniz asılacaksanız” diye bağırdı.
Yol kenarındaki polislerin müdahale ettiği şahıs, ifadesinde sözlerinin korteje yönelik olduğunu söyledi.