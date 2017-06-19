‘Adalet Yürüyüşü’ndeki CHP’lilere Pippa Bacca’yı ‘örnek gösteren’ müdür yardımcısına inceleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlara, ‘Barış Gelini’ adıyla çıktığı yolculuğun Türkiye ayağında öldürülen İtalyan aktivist Pippa Bacca’yı ‘örnek gösteren’ Bursa Osmangazi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal hakkında inceleme başlatıldı.

Köksal, kişisel Facebook hesabından “Bir zamanlar İtalya’dan yürüyerek Türkiye’ye gelen bir kadın vardı, başına kötü şeyler gelmişti. Nerden geldi ki aklıma durup dururken” mesajını paylaşmıştı.

‘Ateistleri rahatsız etmiş’

Gelen tepkiler üzerine “Son yaptığım paylaşım ateistleri rahatsız etmiş. Yürüyüş yapanlara tavsiye niteliğinde olmasına rağmen paylaşımı başka yerlere çekmeye çalışmışlar” diyerek kendini savunan müdür yardımcısı daha sonra hesabını kapatmıştı.

DHA’nın haberine göre Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Köksal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Bundan dokuz yıl önce İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca ve arkadaşı Silvia Moro, şiddetin hakim olduğu ülkelere barış ve sevgi mesajı vermek için yola çıkmıştı.

İki kadının Milano’dan başlayan yolculuğu, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin üzerinden devam ederek, Tel-Aviv’de son bulacaktı.

Pippa Bacca yolculuk başlangıcında, internet sitelerinden “Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak” demişti.

Ancak Bacca yolculuğun Kocaeli durağında tecavüze uğramış ve boğularak öldürülmüştü.