‘Adalet Yürüyüşü’ndeki CHP’den Gezi’ye selam: ‘Duran adam’ eylemi yaptılar

Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP, üçüncü gündeki molada ‘duran adam’ eylemi yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.
Yürüyüşün üçüncü gününde CHP’liler Ankara’nın Kahramankazan ilçesinin Kurtboğazı mevkiinde kamp kurdu. Yürüyüşe yarın sabah devam edilecek.
Kamp alanında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gezi’de hafızalara kazınan ‘duran adam’ eyleminin bugün 4’üncü yıl dönümü olduğunu söyledi.
Ağbaba, “‘Duran adam’ iktidara meydan okumuştur, neye uğradığını şaşırtmıştı. Bugün buradan Gezi’nin, ‘duran adam’ın 4’üncü yıl dönümünde Ankara’dan Gezi’yi selamlıyoruz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından partlililer iki dakika boyunca ‘duran adam’ eylemi yaparak “Bu daha başlangıç, müdahaleye devam” ve “Adalet” sloganları attı.