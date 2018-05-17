‘Adalet Yürüyüşü’ndeki casus yazılım sorusuna bakan: Bizimle alakası yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanların telefonlarına casus yazılım yüklenmesi olayıyla ilgilerinin olmadığını söyledi.

Alman medyası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde geçen yıl 15 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yürüyüşe katılanların bir casus program aracılığıyla telefonlarına virüs bulaştırılarak izlendiğini yazmıştı.

Reklam

CHP sorumluların ortaya çıkarılmasını isterken Kılıçdaroğlu da grup toplantısında bu ‘ahlaksızlığı’ yapanların ortaya çıkarılmasını istemişti.

‘Hakimler ve mahkeme karar verir’

Kars’ta gazetecilere konuşan bakan Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yalnızca mahkemeler veya hakimler tarafından verilen kararlar çerçevesinde dinleme yaptığını ifade etti.

Reklam

“Hiçbir şekilde kim, neyi, nasıl dinledi, ne konuştu, böyle bir görevi yok” diyen bakan, dinleme kararının gelmesinin ardından BTK’daki hakimlerce incelendiğini, onların onay vermesi halinde işlemin gerçekleştiğini kaydetti.

‘Kesinlikle reddediyoruz’

Ulaştırma bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz her zaman söylediğimiz gibi kimin hangi vehimle hareket ettiğine bakmıyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim ki, BTK başkanımız da burada, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi olarak alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, buna casus yazılım da dahil, söz konusu değil, olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal olarak yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz. Yine bu çerçevede hareket ediyoruz. Tekrar söyleyelim; bizimle ilgili töhmet altında bırakacak, bu kadar nezih ve güzel hizmet eden bir kurumu yıpratmaya yönelik bu ifadeyi kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz. Bize daha öncede sorsalardı ‘Ey bakanlık, ey BTK siz böyle birşey yaptınız mı?’ Biz yüzde 100 net bir ifadeyle ‘Hayır böyle bir yazılım almamız da söz konusu değil, kullanmamız da söz konusu değil’ derdik. Ama sanki varmış gibi vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu bize de, kurumumuza da, çalışan arkadaşlarımıza da haksızlık.”