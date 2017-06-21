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‘Adalet Yürüyüşü’nde yedinci gün: Soma aileleri madenci baretleriyle katıldı


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ talebiyle Ankara’dan başlattığı yürüyüşe, Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin aileleri de katıldı.

Fotoğraflar: DHA

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Yürüyüş yedinci gününe girdi. Geceyi Bolu-Ankara il sınırında bulunan Meşeler Yaylası mevkisinde kurulan kampta geçiren Kılıçdaroğlu, elinde taşıdığı ‘adalet’ döviziyle saat 09.00’da yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’daki maden faciasında can veren 310 işçinin yakınları da katıldı. İşçi yakınları, başlarına taktıkları sarı baretlerle yürüdü.

Ergenekon ve Balyoz’dan yargılananlar da katıldı

Yürüyüşe Ergenekon ve Balyoz davalarından yargılanan emekli komutanlar da katıldı.

‘Amirallere Suikast’ soruşturması sırasında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmasının ardından intihar eden yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz davasından yargılanan emekli kurmay albay Ali Türkşen, emekli tümamiral Fikret Güneş, emekli kurmay albay Bora Serdar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurmay başkanıyken davalara tepki olarak istifa eden emekli roramiral Atilla Kezek gibi isimler yürüyüşte yer aldı.

Kılıçdaroğlu ve davalardan yargılananlar yan yana ve kortejin en önünde yürürken, davalar sırasında hayatını kaybeden Ali Tatar, Murat Özenalp ve Cem Aziz Çakmak’ın fotoğraflarının bulunduğu bir pankartı da birlikte taşıdılar.

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