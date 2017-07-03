CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde son 100 kilometreye girildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, İzmit’te sürüyor. (Reuters/Ümit Bektaş)
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