‘Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanan CHP’li Bingöl hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ‘Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Habertürk’te yer alan habere göre Bingöl’ün kalp ritim bozukluğu sorunu yaşadığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ‘Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Habertürk’te yer alan habere göre Bingöl’ün kalp ritim bozukluğu sorunu yaşadığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor…
İstanbul Valiliği’nin yasak kararına karşın Harbiye’de gerçekleştirilen 8’inci Trans Onur Yürüyüşü’nün ardından yedi kişi gözaltına alındı.
Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yerel halk ve doğal yaşam savunucularının şiddetle karşı çıktığı madencilik faaliyeti, 37’nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde protesto edildi.
AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nün amacının ‘Gezi olaylarını hortlatmak’ olduğunu savundu.
İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar yerini yağmura bırakacak.
HDP heyeti yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyareti gerçekleştirecek.