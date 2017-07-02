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‘Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanan CHP’li Bingöl hastaneye kaldırıldı


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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ‘Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl, Kılıçdaroğlu’yla beraber. (Fotoğraf: DHA)

Habertürk’te yer alan habere göre Bingöl’ün kalp ritim bozukluğu sorunu yaşadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…

 

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