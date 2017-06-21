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‘Adalet Yürüyüşü’nde MYK: Sen git evinde otur deniyor, oturmayacağız!


 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ‘Adalet Yürüyüşü’nü kıyasıya eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Sen yürümekten vazgeç git evinde otur, deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: CHP-Twitter

CHP MYK’sı bugün 7’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında Danişmentler Mevkii’nde yapıldı.

MYK sonrası Parti Sözcüsü Tezcan, gündemi değerlendirdiği konuşmasında, “Rahatsız oldular. Erdoğan rahatsız oldu. Her gün TV’de bir iftar sofrasında önce orucumu açtım diyor arkasından da hakaret ve küfürün torbasını açıyor” dedi.

‘Mahkemelere talimat veren kendisi değil miydi?’

Erdoğan’ın yürüyüşten rahatsız olduğunu dile getiren Tezcan, “Herkesi toplayıp aman ha bu yürüyüşü nasıl sustururum, duyulmasını engellerim diye bir çaba içerisinde” derken, bunun, yürüyüş kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını da söyledi.

Tezcan, Erdoğan’ın yargı bağımsızlığına atıf yapan Anayasa’nın 138’inci maddesine değinmesine de sert karşılık verdi. Yargıya asıl müdahale edenin Erdoğan olduğunu söyleyen CHP sözcüsü şöyle devam etti: “Kendisinin yargıya müdahalelerini alt alta koysak buradan İstanbul’a yürüyüşümüzün üç katı eder. Dün mahkemelere talimat veren kendisi değil miydi? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum diye Erdem Gül ile ilgili tahliye kararı verildiğinde açıklamayı yapan kendisi o zaman Cumhurbaşkanı makamında değil miydi? Hakimlere dönüp siz de bu karar uymayabilirsiniz diyen kendisi değil miydi?”

‘Gök kubbeyi dar ederiz’

Erdoğan’ın şimdi de Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak yargıya müdahale ettiğini savunan Tezcan, “Aslında biz biliyor, okuyoruz. ‘Sen yürümekten vazgeç git evinde otur’ deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız. Savcılara, çağırın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye’de mazlumların sesi kalmasın diyor. Bırakın çağırmayı Genel Başkanımıza yönelik atılacak herhangi bir adımda o zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz. Gök kubbeyi dar ederiz o kadar kolay değil” dedi.

“Gayrı yasal hiçbir şeyimiz yok.  Sizin iktidarınız tepeden tırnağa gayrımeşru” diyen CHP sözcüsü, yürütmeye alışanların yürümekten korktuklarını söyledi.

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