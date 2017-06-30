‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp spazmı geçiren CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın durumu iyi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Kalp spazmı geçiren Yıldız, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hastane yetkilileri CHP’li vekilin 24 saat gözetim altında tutulacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Yıldız’ın durumunun iyi olduğunu aktardı:

Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız aşırı sıcaktan dolayı fenalık geçirdi. Kalp krizi değil… Durumu iyi… Selamı var sizlere… pic.twitter.com/V65jNZiPbB — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 30, 2017

Bir yurttaş hayatını kaybetmişti

Yürüyüşün dördüncü gününde Kahramankazan yakınlarında verilen molada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Hasan Tatlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu, Tatlı’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili şunları söylemişti: “Yürüyüşümüzün başlangıcında olan fakat daha sonra kalp krizi geçiren bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız.”