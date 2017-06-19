‘Adalet Yürüyüşü’nde internet sorunu: Şeker’e göre sebebi şirketlerin tavrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün beşinci gününde güzergahtaki internet erişiminin kasıtlı olarak kısıtlandığı iddia edildi.

İddianın sahibi Meclis’teki Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri kurduğu sistemle aralıksız aktaran ve Meclis TV’deki sansürü tek başına delen CHP Milletvekili Ali Şeker.

Şeker, Twitter hesabından önce iki gündür güzergah boyunca internete erişim sorunu yaşadıklarını duyurdu.

İstanbul'a 353 km kaldı.#AdaleticinİstanbulaYürüyoruz

2 gündür internet sorununu yaşatan telekominikasyon şirketlerini protesto ediyoruz. pic.twitter.com/i39ZuGEG2P — Ali Şeker (@draliseker) June 19, 2017

Ardından Özgürüz.org’un yaptığı yayında durumu anlatan Şeker, şunları söyledi: “İki gündür Kızılcahamam’da iki tane baz istasyonu direğinin altında bile biz yayın yapamadık. İnternet buralarda kısıtlanıyor. 5g ile bazı yerlerde çekiyor, bazı yerlerde telefonla bile konuşmak mümkün değil. Bu da şunu gösteriyor, bu adalet yürüyüşünden korkuyorlar.”

Telekomünikasyon şirketlerini kınayan Şeker, bu şirketlerin de ‘adalet’e ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bir yandan medya patronlarını yemekle tehdit ediyorlar, bir yandan da eğer tehditlerini dinlemeyip yayın yapacaklar olursa bütün altyapıyla bloke ediyorlar. Ben buradan Türk Telekom, Vodafone, Turkcell’i uyarıyorum. Bu yürüyüş, bu adalet arayışı size de lazım. Size de ekmek kadar, su kadar gerekli. Mobil baz istasyonlarını en ufak bir konsere gönderirken, böylesi dünya çapında bir eyleme göndermediğiniz için sizleri protesto ediyorum ve mobil baz istasyonlarınızı göndermeye davet ediyorum.”

‘Adalet Yürüyüşü’nün beşinci gününde 22 kilometre yol alınması bekleniyor.

Yürüyüşe ilk günlerde canlı bağlantılarla yayınlarında yer veren televizyon kanallarında da yürüyüşe dair yayınlar gözle görülür biçimde azaldı. Sosyal medyanın yakından takip ettiği yürüyüşe uluslararası basının da ilgisi yoğun.