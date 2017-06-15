‘Adalet Yürüyüşü’nde ilk mola: Yorgun değil kararlıyız

CHP’nin Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün bugünkü kısmı tamamlanırken, salı günü grup toplantısının yolda yapılabileceği belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Cumhuriyet’in eski yayın yönetmeni Can Dündar’a belge verdiği gerekçesiyle MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçlu bulunup 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Ankara’daki Güvenpark’tan yola çıkan partililerin hedefi, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne yürümek.

İlk mola

Yürüyüşün bugünkü etabı, yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Ankara’daki 75’nci Yıl Hipodromu yakınlarında tamamlandı. Partililer burada CHP’li Çankaya ve Yenimahalle belediyelerince oluşturulan alanda dinlendi.

Yürüyüş gündüz saatlerinde sürecek.

‘Yorgun değil kararlıyız’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’den yedi aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun tahliyesini hatırlattı.

“İnşallah İstanbul’a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın” diyen CHP lideri, tahliye haberinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Yorgun değiliz, kararlıyız, endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Biz haklıyız, adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek, bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz, onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet, bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz.”

Grup toplantısı yolda

AA’ya konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yürüyüşün Ramazan Bayramı ve sonrasında da sürmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Özel, salı günleri Meclis’te yapılan grup toplantısına dair de şunları aktardı: “Salı günü büyük olasılıkla grup toplantısına genel başkanımız gelemez, biz onun yanına gideriz. Salı günü, yolun hangi kilometresinde olursa, tahmin ediyoruz bugünden itibaren 150 kilometre kadar uzaklaşmış olur, grup toplantısını orada yapacaktır genel başkanımız.”

Özel, nöbetçi grup başkan vekili ve grup yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 20 milletvekilinin de gönüllülük esasıyla dönüşümlü olarak Meclis çalışmalarına katılacağını anlattı, toplamda 24 kişi olacaklarını söyledi.