‘Adalet Yürüyüşü’nde 5’inci gün: İnsan varsa, adalet de olmak zorundadır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ beşinci gününe girdi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla ‘casusluk’tan 25 yıla mahkum edilmiş, üst mahkemenin kararı beklenmeden tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu, bu tutuklamaya ertesi gün ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatarak yanıt vermişti. Berberoğlu, CHP’nin ilk tutuklanan vekili.

Sabah saatlerinde kısa bir basın toplantısıyla yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün dört gününü şöyle anlattı: “Bugün beşinci günümüz. Son derece memnunum. Adalet kavramına verdiğimiz önemi artık bütün dünya biliyor. Biz herkes için adalet, herkes için hak, herkes için hukuk istiyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Kimseye kötü söz söylemiyoruz, 80 milyonun bir arada kardeşçe yaşamasını istiyoruz. 80 milyon huzur içinde yaşasın, hepimizin istediği bu.”

‘Hepsinin canı sağolsun’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘doz artırarak’ 15 Temmuz’daki darbe girişimine benzettiği yürüyüşün amacının ‘adalet’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, yürüyüşten vazgeçmeyeceğinin de sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bize saldıranlar olabilir, eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağolsun. Ben inatla, azimle, kararlılıkla adalet için, 80 milyon için yürüyeceğim. Dün yürüyüşümüzün büyük kısmını yağmur altında yaptık. Gelip geçen kamyonların, minibüslerin, arabaların içindeki insanlar belki şunu düşünmüştür: ‘Bu yağmurun altında bu insanlar niye yürüyor?’ Bu insanlara şunu söylemek isterim: Biz adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde adalet de olmak zorundadır.”