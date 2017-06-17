‘Adalet Yürüyüşü’nde 3’üncü gün: Kavurmacı’nın tutuklanması doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ üçüncü gününde.

Yürüyüş üçüncü gününde sabah 9.00 sıralarında başladı. Kahramankazan’ın girişinde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, darbe girişimi gecesi Kazan halkının direnişi sayesinde ilçenin isminin Kahramankazan olarak değiştirildiğini hatırlatıp yurttaşlara teşekkür etti.

Yürüyüşün bir siyasi partiyle değil ‘adalet’ talebiyle ilgili olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasına şöyle başladı: “Bugün adalet yürüyüşümüzün üçüncü günü. Yine büyük bir azim ve kararlılıkla adalet için yürüyeceğiz. Değişik kesimlerden özellikle de iktidar kanadından eleştiriler geliyor. Eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa bu da bizim amacımıza hizmet ediyor, umarım duyarsız vicdanlar duyarlı hale gelir.”

‘Doğru bulmuyorum’

Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilmesiyle ‘damat adaleti’ tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tekrar gözaltına alınmasını doğru bulmadığını da söyledi.

CHP lideri, “Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır. Kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum, bunu da ifade etmek isterim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne, eşi Sema Kılıçdaroğlu, oğlu ve gelininin yanısıra kalabalık bir CHP milletvekili heyeti ve yurttaşlar destek veriyor. Bugün EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve eski HDP milletvekili EMEP’li Levent Tüzel de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte dün de AKP kurucularından eski vekiller dikkat çekmişti.