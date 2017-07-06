‘Adalet Yürüyüşü’nde 22’nci gün: En barışçıl eylem endişe yaratıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’, 22’inci gününe girdi.

Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesi Yahya Kaptan’ın Tavşancıl’daki anıt mezarını ziyaret etti.

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CHP lideri sözlerine şöyle başladı: “Yahya Kaptan, Mustafa Kemal Atatürk’ün nutkunda uzun uzun bahsettiği bir kahraman. Milli kahramanımız. Duamızı ettik. Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, hayatını veren herkese şükran borçluyuz. Onları rahmetle anmak her ortamda anmak temel görevlerimizden biri.”

Pazar günkü mitingde Türkiye’ye ve dünyaya sesleneceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, yürüyüşün gerekçelerini ve taleplerini anlatacaklarını belirtti.

Türkiye’nin en barışçıl eylemini yaptıklarını belirten CHP lideri şöyle konuştu: “450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kötü söz etmeden, herkesi kucaklayarak bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar, endişeler yaratıyor. Hiç kimse şunu unutmasın; biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz.”