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‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gün: Sıcak hissediliyor, Sarıgül ve Eliaçık da katıldı


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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 17’nci gününe girdi.

Fotoğraflar: DHA

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki mola yerinde konuşan CHP lideri sözlerine şöyle başladı: “17’nci günümüze başlıyoruz. Yine güzel bir gün. Güneş güzel ve ‘Adalet Yürüyüşü’müz devam ediyor. Allah’ın yarattığı kainatın içerisinde bir dengesi ve adaleti vardır. Bu adaleti ve dengeyi bozan da maalesef insanoğludur.

Biz isteriz ki adalet duygusu 7’den 70’e herkes tarafından kabul edilsin. Adalet duygusunu yüceltelim, adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın hep birlikte huzur içerisinde yaşayalım. Bunun temel yolu adalettir, adalettir, adalettir.”

Alanya’daki orman yangınını hatırlatan Kılıçdaroğlu, doğaya saygı gösterilmesini istedi: “Ormanların olmadığı bir ülkede rahat, huzurlu yaşayamayız. bir ağacın baharda çiçek açmasının insanın ruhuna verdiği esintiyi güzelliği emin olun kimse rahat rahat başka olayda hissedemez. Onun için adalet için yürüyoruz, birlikte yürüyoruz.”

Yürüyüşe İhsan Eliaçık, Mustafa Sarıgül, 17 baroya üye 300 avukat katılarak destek verdi. ‘Antikapitalist Müslümanlar’, “Allah adaleti emreder” yazılı pankart açarken, 1100 metre uzunluğunda bayrak da açıldı.

Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşırken, asfalt nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yüksek oldu.

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