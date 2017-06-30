‘Adalet Yürüyüşü’nde 16’inci gün: Okkan’ın mezarına çiçek, Gülriz Sururi de katılımcı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 16’ıncı gününe girdi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

CHP lideri, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mola yerinden ayrılıp Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti.

Okkan’ın mezarına çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün başlangıcından önce gazetecilere konuştu.

CHP lideri şöyle konuştu: “Gaffar Okkan Diyarbakır’da terörün en yoğun olduğu dönemde görev yapan emniyet müdürümüz. Terörle mücadele konusunda Okkan’ın kararlılığı sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye’nin her köşesinde takdir toplamıştır. Terörle mücadelede halkın desteğini almak halkla terörü ayırmak konusunda halkın verdiği mücadele, izlediği yol ve yöntem gerçekten son derece değerlidir.

Bütün emniyet teşkilatının da Okkan’ı örnek olarak almasını yürekten isterim. Teröristler tarafından öldürüldüğünde bütün Diyarbakır yas tuttu. Öldüğü gün Uğur Mumcu’nun yine bir teröre kurban gittiği gündür. Diyarbakırlıların büyük bir kısmı çocuklarına onun ismini verdi. Kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Gaffar Okkan’ı unutmayacağız.”

Terörle mücadele konusunda samimi olduklarını ve her türlü desteği verebileceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, tek istediklerinin huzur ve adalet olduğunu söyledi.

Yaklaşık beş kilometrelik yürüyüşün ardından Büyükdere mevkiinde mola verildi.

Yürüyüşe KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve yönetim kurulu üyeleri, tiyatrocu Gülriz Sururi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya da katıldı.

Yürüyüş sırasında yol kenarında üzerinde Alparslan Türkeş’in fotoğrafının bulunduğu, “Başbuğum; ülküler zindanlara atılırken devlet seyretti” yazılı döviz taşıyan bir kişi yürüyenleri selamladı.