‘Adalet Yürüyüşü’nde 14’üncü gün: Ülkücüler ve sosyalistlerden destek

‘Adalet Yürüyüşü’nün 14’üncü gününde CHP’ye sosyalistler de ülkücüler de destek verdi.

CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki yürüyüş bugün Düzce’den devam etti.

Yürüyüş, kenti ikiye bölen D-100 karayolunun kenarından sürerken, CHP lideri bazen protesto edildi. Yürüyüşe katılanlarsa ‘Hak hukuk adalet’ sloganları attı.

İlk etabın sonuna doğru Kılıçdaroğlu’na Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da destek verdi.

Sosyalistler ve ülkücüler destekledi

Düzce çıkışındaki Küçük Sanayi Sitesi mevkisindeki molanın ardından ikinci etap başladı.

Kılıçdaroğlu’na ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran da eşlik etti.

Yürüyüşçüler Düzce çıkışında İhsaniye mevkisine yaklaşırken ‘Bozkurt’ işareti yapıp Atatürk fotoğrafı taşıyan bir kişi, MHP’li olduğunu, ancak ‘Adalet Yürüyüşü’nü desteklediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt’ işareti yapan başka bir gençle de bir süre yan yana yürüdü. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 14’üncü günün ikinci etabını da tamamlayarak kent çıkışındaki İhsaniye mevkisinde mola verdi.

Ayran ikramı

Kılıçdaroğlu, sabah ve öğleden sonra 10’ar kilometre olmak üzere toplam 20 kilometre yürüdüğü 14’üncü günde, bunaltıcı sıcak nedeniyle üç mola verdi.

CHP liderine günün son etabında genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevinden istifa eden milletvekili Selin Sayek Böke de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Düzce’nin Gümüşova ilçesindeki Selamlar köyü mevkisinde, ‘Atamızın ismini verdiği Selamlar köyümüze hoşgeldiniz’ pankartıyla karşılandı.

18 Temmuz 1934 tarihinde Düzce ziyareti sırasında D-100 Karayolu kenarında bulunan Selamlar köyünde 19 dakika mola veren Mustafa Kemal Atatürk’e ayran ikram eden köylüler, CHP liderine de aynı noktada ayran ikram etti.

Kılıçdaroğlu, yöresel kıyafet giyen köylü kadınların ikram ettiği ayranı içti. Köy sakinlerinden Sayim Fidan da Atatürk’ün köyü ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafını Kılıçdaroğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün geçerken uğraması nedeniyle ‘Selamlar’ adını alan köyün sakinlerine teşekkür ederek yola devam etti.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 800 metre daha yürüdükten sonra Cumayeri sapağındaki kamp alanına ulaştı. Kılıçdaroğlu, 14’üncü gün sonunda 251 kilometrelik yolu geride bırakırken, önünde 169 kilometre yol kaldı.