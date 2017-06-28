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‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza


 

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ için bugün kamp kurduğu alanın yakınına gübre döken kamyonun şoförüne 3 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanıp cezaevine gönderilmesi üzerine Ankara’dan yürüyüş başlatmıştı.

Dün Düzce’de yürüyüş yapan CHP’lilerin kamp kurduğu alanın yakınına kamyonla gübre dökülmüştü.

İHA’nın haberine göre yola gübre dökerek alandan kaçan kamyon bulunurken, gözaltına alınan kamyon şoförüne farklı maddelerden 3 bin lira para cezası kesildi.

Şoför dahil üç kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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