‘Adalet Yürüyüşü’ Paris ve Lyon’da: Bir ışık da sen yak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ne Fransa’nın Paris ve Lyon kentlerinden destek geldi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ yurtdışındaki Türkiyelilerden de karşılık buldu.

ABD’nin New York kentinde yapılan eylemin yanı sıra, Fransa’da da Paris ve Lyon destek eylemlerinin merkezi oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te République Meydanı’nda bir araya gelen Türkiyeliler ellerinde farklı dillerde yazılı ‘Adalet’ yazılı pankartlarla eylem yaptı.

Kalabalığın elinde, işlerine iade edilme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan ve en sonunda tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın resimleri de vardı.

‘Adalet için bir ışık’

Fransa’dan bir başka destek eylemi de Lyon’da gerçekleşti. Lyon Adalet Sarayı önünde CHP Lyon Birliği’nin çağrısıyla toplanan Türkiyeliler, ‘Adalet için bir ışık da sen yak’ adıyla bir eylem düzenledi.

euronews.com’un aktardığına göre, grubun okuduğu bildiride, şöyle dendi: “Bırakın 24 saati, hatta bir saati, 24 saat içinde yine kime ne kumpas kurulacak endişesi yaşanan Türkiye’mizde sizce adalet var mıdır? Eğer adaletsizlik karşısında sessiz kalıyorsanız, şeytanın tarafını seçmişsiniz demektir. Adalet için sessiz kalmayan herkese yüreğinizle bin yaşayın diyoruz.”