‘Adalet Yürüyüşü’ New York’ta: Halkın ayak seslerinden korkanların farkındayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ne diğer ülkelerde yaşayan Türkiyelilerden de destek gelmeye devam ediyor.

ABD’de New York ve çevresinde yaşayan Türkler, Union Meydanı’nda ellerinde Türk Bayrakları ve değişik dillerde ‘Herkes için adalet’, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ yazılı dövizlerle bir araya geldi.

‘Bugün mazeretleri bir kenara bıraktınız’

New York Seçim Gönüllüleri Platformu’nun düzenlediği ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek etkinliğinde konuşan Ali Sarıkaya isimli katılımcı, “Her birimiz vatanımızdaki insanlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve bunun için bir araya geldik. Vatana binlerce kilometrelerce uzaklıkta yaşayan insanlar olarak gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatmak aslında çok kolay. Üstelik bunun için dünya kadar mazeretimiz var. Bugün mazeretleri bir kenara bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı, partiler üstü bir halk hareketine dönüşen herkese adalet yürüyüşüne destek olduğunuzu göstermek için buraya geldiniz” dedi.

Sarıkaya, yürüyüşün adalete, demokrasiye ve laikliğe sahip çıkma anlamına geldiğini söyledi ve “Bu yürüyüş sahte dini dayatmalarla, yaptırımlarla birlikte vatandaşını muhtaç, başarısız ve mutsuz hale getirenlere karşı yapılan bir yürüyüştür. Uzun zamandır çeşitli, kisveler ve karakterler altında sessizleştirilen halkımızın ses çıkartmasıdır bu yürüyüş. Halkın ayak seslerinden korkanların farkındasınız, yarın daha net göreceksiniz” diye konuştu.

Değişik marşların da söylendiği gösteride, hükümetin izlediği politikalar ve basn özgürlüğüne yönelik baskılar da protesto edildi.