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‘Adalet Yürüyüşü’ kortejine Sakarya il girişinde taşlı saldırı: Bir kişi başından yaralandı 


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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar Sakarya il girişinde taşlı saldırıya uğradı.

Fotoğraflar birgun.net’ten alınmıştır.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre, yürüyüşün gerçekleştirildiği yolun karşı şeridinden gelen bir arabanın içerisinden yürüyen gruba taş atıldı.

Saldırıda başından yaralanan Sami Can Otakın isimli yurttaş “Karşı yoldan arabaya taş dolduran saldırganlar tarafından saldırıya uğradım. Anlatılanlara göre bayağı taş atmışlar. Bir tanesi bize geldi. Taş atanları görmedik” dedi.

Kamp alanında sözlü taciz

Yürüyüşe katılan yurttaşlar Sakarya girişinde kurulan kamp alanında da bir grubun sözlü tacizine uğradı.

Rabia işareti yaptıkları görülen grubun kalabalıklaşması üzerine polis önlem aldı.

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