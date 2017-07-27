‘Adalet Yürüyüşü’ konuşması yapan kadına 27 yıla kadar hapis istemi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında Maçka Parkı’nda konuşma yapan bir kadın hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Şenay Günaydın isimli kadının, Maçka Parkı’nda yaptığı konuşmasına yer verildi. Günaydın’ın “Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün… Kimseye merhametim yok artık” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Reklam

İfadesinde konuşmasının basın açıklaması niteliği taşımadığını ve Maçka Parkı’na arkadaşlarıyla gezmek için gittiği esnada bu açıklamayı yaptığı belirtilen Günaydın, yanlış anlaşıldığını ve pişman olduğunu söyledi.

‘Terör örgütü üyeliği’ de iddianamede

İddianamede, “Şüphelinin yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yaygınlık kazanarak ciddi bir tepki yarattığı gibi, gerçekleştiği zaman ve koşullar birlikte değerlendirildiğinde ve üslubundaki, ‘Kimseye merhametim yok artık’ cümlesiyle somutlaşan sertlik dikkate alındığında eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç işlediği” ifadeleri kullanıldı.

Günaydın hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamalarıyla dokuz yıl dokuz aydan 27 yıla kadar hapsi talep edildi.