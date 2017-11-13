‘Adalet Yürüyüşü’ Kılıçdaroğlu’na ‘Demokrasi Ödülü’ getirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle daha önce Nelson Mandela’ya da verilen ‘Demokrasi Ödülü’nün sahibi oldu.

MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.

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Yüz binlerce insanın katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’, Berberoğlu’nun dışında tüm olağanüstü hal uygulamaları ve tutuklama furyalarına karşı itirazın adresi haline gelmişti.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre 50 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Siyasi Danışmanlar Birliği (IAPC), 1982’den bu yana ‘ülkesinde demokrasiyi teşvik eden, demokratik düşüncenin yayılmasına katkı sağlayan veya cesaretle demokratik değerlerin ve süreçlerin gelişimine katkıda bulunan’ kişi ya da kurumlara bu ödülü veriyor.

CHP liderinin ödülü, IAPC’ın Türk üyelerine teslim edildi. Ödül, önümüzdeki hafta Ankara’da düzenlenecek özel bir törenle Kılıçdaroğlu’na takdim edilecek.

Kılıçdaroğlu ile birlikte bu yılki ‘Demokrasi Ödülü’ne Kenya Adalet Yüksek Mahkemesi Başkanı David Maraga ve yine Kenya’da senatör adayı Suzanne Silantoi Lengewa aday gösterilmişti.

‘Demokrasi Ödülü’nü önceki yıllarda alanlar arasında Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mihail Gorbaçov, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, İzak Rabin, Dr. Şirin Ebadi, Viktor Yuşçenko, Bill Clinton ve Dr. Mir Hüseyin Musavi gibi isimler var.