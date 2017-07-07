‘Adalet Yürüyüşü’ İstanbul’da: Kılıçdaroğlu, Gandi’nin rekorunu kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan 23 gün önce Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’, İstanbul il sınırları içine ulaştı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü’ne başlamıştı. Onbinlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepkiyi aşarak, birçok kesim için ‘adalet’ talebini dile getirmenin bir aracı haline dönüştü.

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Gandi’nin rekorunu kırdı

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’, Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandi’nin ‘Tuz Yürüyüşü’ne benzetilmişti. Gandi, İngiliz sömürgesinin yerel halkın tuz yapımına getirdiği yasağı delmek için Ahmedabad’dan Dandi’ye 390 kilometreden fazla yürümüştü. Bugün İstanbul il sınırından geçen Kılıçdaroğlu, Gandi’nin rekorunu da kırmış oldu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul il sınırı tabelası önünde güvercin uçurdu, fotoğraf çektirdi. Uçurduğu güvercin Kılıçdaroğlu’nun başına tekrar kondu.