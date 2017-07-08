‘Adalet Yürüyüşü’ için yeni marş: ‘Sinmiyoruz, bizim bu vatan, dalga dalga yürüdük Anadolu’dan’

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‘Adalet Yürüyüşü’ için bir marş daha yazıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan yürüyüş bugün Kartal Dragos’ta sona erdi.

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CHP, yarın Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.

Yeni marş

Oda TV’nin haberine göre CHP’nin yürüyüşü için bir marş daha yazıldı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışlıoğlu, yürüyüş için yazdığı ‘Adalet Marşı’nı geçen hafta paylaşmıştı.

Partinin bilgisi dahilinde yazılan yeni marş ‘Adalet İçin’in bestecisi ve söz yazarı bilinmiyor.

Marşı hazırlayanlar, sözlerin ‘Adalet Bekleyenler’ tarafından yazıldığını, müziğinse ‘Adalet İsteyenler’ce hazırladığı bilgisini verdi.