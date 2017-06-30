‘Adalet Yürüyüşü’ için ‘Aileler çocuklarını sokağa döksün’ diyen yurttaş tutuklandı

‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için geldiği İstanbul’daki Maçka Parkı’nda yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan yurttaş tutuklandı.

CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. Eş zamanlı olarak da Maçka Parkı’nda eylem başlatılmıştı.

Eyleme katılan ve oğlunun tutuklu olduğunu söyleyen Şenay Günaydın adlı yurttaş, parktakilere hitaben özetle “Bütün aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün. Bu insanlar sokağa dökülmekten anlıyor, başka şeyden anlamıyor. Kimseye merhametim yok artık. Bunlar bu ülkede adaleti dahi satmışlardır, satın almışlardır” demişti.

#AdaletYürüyüşü‘ndeki konuşmasında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” öne sürülerek gözaltına alınan Şenay Günaydın, tutuklandı. pic.twitter.com/GqTeePbnmM — dokuz8 (@dokuz8haber) 30 Haziran 2017

Günaydın’ın yer aldığı video sosyal medyada viral olmuştu.

Tutuklandı

Günaydın, İstanbul başsavcılığının talimatıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan dün gözaltına alındı.

Kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık, Günaydın’ın tutuklanmasını talep etti.

Mahkemeye sevk yazısında Günaydın’ın gözaltı gerekçesi yapılan suçu işlediği belirtilerek mevcut delil durumu ve yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınıp tutuklanması istendi.

Günaydın, İstanbul 11’nci Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunun ardından aynı suçlamayla tutuklandı.